أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي -
أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري -
"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معين الشعباني يعقد جلسة تحفيزية مع أحمد حمودي

Print
معين الشعباني يعقد جلسة تحفيزية مع أحمد حمودي معين الشعباني يعقد جلسة تحفيزية مع أحمد حمودي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص معين الشعبانى المدير الفنى للمصري على عقد جلسة سريعة مع أحمد حمودي آخر الوافدين للنادي البورسعيدي، على هامش حضور اللاعب لمعسكر الفريق ومشاهدة ودية المصري وسموحة أمس، حيث طالب فيها المدير الفني من اللاعب استعادة مستواه ليكون الوراقة الرابحة للفريق في الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للمصري البورسعيدى بقيادة معين الشعباني منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم السبت، ولمدة يوم واحد فقط، عقب نهاية المعسكر المغلق للفريق ببرج العرب والذي استمر لنحو 12 يومًا خاض خلاله الفريق خمس مباريات ودية.

ويستأنف الفريق مرانه عصر غدٍ الأحد ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 19 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في السادس عشر من أكتوبر على ملعب سانت ماري بالعاصمة كمبالا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري

أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري

حريق هائل في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية (بث مباشر)

حريق هائل في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية (بث مباشر)