مستشار الرئيس: الدولة تستهدف توفير الحماية للطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن وزارة الصحة ناشدت أولياء الأمور وأسر الطلبة من أول رياض الأطفال ومرحلة الثانوية العامة بالتوجه لأقرب مركز من مراكز اللقاحات لأخذ لقاح كورونا، ضمن منظومة التطعيمات التي توفرها الدولة.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «كميات اللقاحات التي تحصل عليها مصر كبيرة ولدينا أكثر من 31 مليون جرعة وعدد من حصل على لقاح كورونا 14 مليون مواطن».

وتابع: «الدولة تستهدف توفير الحماية للطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي».

وأكمل: «الرئيس السيسي وجه بتطعيم كل الكوادر التعليمية وأعضاء هيئة التدريس».