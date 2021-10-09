«النيابة الإدارية» تكشف مستجدات تحقيقات العثور على لقاحات كورونا في «ترعة» بالمنيا

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن واقعة العثور على مجموعة من الأكياس تحوي آلاف الجرعات غير المستخدمة من لقاح كورونا على شط «ترعة» بإحدى قرى محافظة المنيا، تم رصدها أول أمس وجرى فتح تحقيق فوري من خلال لجنة مشكلة من النيابة الإدارية.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، أن التحقيقات الأولية لم تسفر عن أي معلومات جديدة وجاري العمل على قدم وساق فيما يخص تحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن.

وتابع: «المعلومات الأولية تؤكد أنه نتيجة للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وجود عبوات على شط ترعة»، متابعًا أنه بالمعاينة والفحص تبين أنها عبوات خاصة بلقاح كورونا «الصيني»، وتبين أنها 33 كرتونة بإجمالي 26824 جرعة، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتتبع القائمين بها.