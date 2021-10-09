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العثور على جثة رضيع مجهولة بين الصخور بكورنيش الاسكندرية

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العثور على جثة رضيع مجهولة بين الصخور بكورنيش الاسكندرية العثور على جثة رضيع مجهولة بين الصخور بكورنيش الاسكندرية

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تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة، ملقاة بين صخور البحر بالكورنيش بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة مجهول الهوية بين الصخور بكورنيش محطة الرمل دائرة القسم.

وعلي الفور، انتقل ضباط مباحث قسم الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة طفل حديث الولادة، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة به.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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