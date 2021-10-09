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حملات مخالفة الإجراءات الاحترازية بسوهاج تغلق 16 مقهى وتضبط 86 شيشة

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حملات مخالفة الإجراءات الاحترازية بسوهاج تغلق 16 مقهى وتضبط 86 شيشة حملات مخالفة الإجراءات الاحترازية بسوهاج تغلق 16 مقهى وتضبط 86 شيشة

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها التفتيشية المكبرة على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

أسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن غلق 39 محلاً تجارياً بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 16 مقهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 86 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

المصرى اليوم

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