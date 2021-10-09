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حملة مرورية تضبط 630 مخالفة بسوهاج

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حملة مرورية تضبط 630 مخالفة بسوهاج حملة مرورية تضبط 630 مخالفة بسوهاج

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، عن ضبط 630 مخالفة مرورية، تنوعت بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الاتجاه، وتقاضي أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والإنتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 19 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الصحراوى الغربى، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف.

المصرى اليوم

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