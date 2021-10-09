"كفاءة": تقسيم مفاتيح الإنارة واستخدام تقنية LED يساهمان بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك

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حث على استخدام "الأخضر" كونها الأكثر توفيرًا للطاقة الكهربائية

أثبت الفريق الفني التابع للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تقسيم مفاتيح الإنارة يساعد على التقليل من الاستهلاك، كما أن تقنية LED تساهم بشكل كبير في الترشيد على عكس المتوهجة.

وبحسب مختصين، فإن تقنية LED هي اختصار لـLight Emitting Diode، وتعني الصمام الثنائي الباعث للضوء، وهو مصدر ضوئي يبعث الضوء عند مرور تيار كهربائي من خلاله؛ إذ إنها تشكل 8.3% من استهلاك الكهرباء للمصباح المتوهج، و26% من استهلاك الكهرباء للمصباح التوفيري، و14% من استهلاك الكهرباء لمصباح "الاسبوتلايت".

ويرى مختصون أنه عند مقارنة إضاءة لمبات LED فهي تستهلك نحو 8-12 واط، وتعادل لمبة متوهجة تستهلك 60 واط. مشيرين إلى أن لمبات LED تدوم أكثر بحسب الإحصائيات الصادرة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهناك وعي لدى المواطنين من خلال إقبال المستهلكين على شراء مثل هذه الأنواع من اللمبات.

وحث "كفاءة" على استخدام إضاءة LED الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ كونها الأكثر توفيرًا للطاقة الكهربائية.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة