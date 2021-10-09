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الدبيبة يوجه بإعلان تفاصيل هروب المهاجرين بطرابلس

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الدبيبة يوجه بإعلان تفاصيل هروب المهاجرين بطرابلس الدبيبة يوجه بإعلان تفاصيل هروب المهاجرين بطرابلس

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بضرورة الإعلان عن تفاصيل حادثة هروب مئات المهاجرين غير الشرعيين من مركز التجمع والعودة بغوط الشعال في العاصمة طرابلس، والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية أمام الرأي العام المحلي والدولي، حسبما أفادت بوابة إفريقيا .

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة السبت، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ووزير الداخلية خالد مازن لبحث أوضاع المهاجرين وما جرى بأحد مراكز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

ونفى وزير الداخلية ما تردد حول أعداد الوفيات التي أعلن عنها في وسائل إعلام مختلفة، مؤكداً أن ما حدث هو حالة وفاة واحدة تمت بشكل عرضي خلال خروج المهاجرين من مركز التجمع والعودة بغوط الشعال.

وكانت وزارة الداخلية الليبية أصدرت بياناً في وقت سابق أكدت فيه: "أن ما حدث الجمعة في أحد مراكز الإيواء بطرابلس وتدافع وهروب المئات من المحتجزين تسبب في مقتل مهاجر وإصابة عدد آخر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة".

وأضافت الوزارة: "أن ما حدث أثار حالة من الفوضى والهلع الذي أصاب سكان المنطقة الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف وقد تمت العملية الأمنية بكل مهنية وبدون استخدام القوة المفرطة".

وأوضحت الوزارة: "الالتزام بمنطلقاتها المهنية وأولوياتها الأمنية ومسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية واحترامها لحقوق الإنسان في التعامل مع ملف المهاجرين غير الشرعيين وتداعيات وجودهم غير القانوني على الأمن القومي للبلاد والمحيط الإقليمي".

وشددت الوزارة على عدم تهاونها تحت أي ظرف في التعامل مع الخارجين عن القانون والعابثين بأمن واستقرار البلاد والمنخرطين مع عصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والدعارة والمخدرات والسرقة.

المصرى اليوم

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