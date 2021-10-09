العراق يعلن إغلاق المنافذ البرية والبحرية والمطارات لتأمين الانتخابات البرلمانية عشية إجرائها

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أعلنت الخطوط الجوية العراقية،، إيقاف جميع الرحلات من مطارات البلاد اعتبارا من مساء اليوم السبت، وحتى صباح بعد غد الإثنين، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخطوط الجوية العراقية، أكدت فيه وقف جميع رحلاتها الخارجية والداخلية بناء على تعليمات مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفق ما نقلته قناة دجلة المحلية.

في سياق متصل، قررت السلطات العراقية منع حركة السيارات والدراجات وإغلاق المطاعم والمتاجر إضافة إلى إغلاق مداخل المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر أمني مسؤول، أنه تقرر إغلاق مداخل المحافظات العراقية ومنع حركة السيارات والدراجات النارية اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الأحد وحتى السادسة من صباح الإثنين.

كذلك، تقرر، إغلاق جميع المراكز التجارية والمطاعم خلال الفترة الزمنية ذاتها، على أن "يتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر".

من جانبها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنها على استعداد لاستقبال أكثر من 23 مليون ناخب غدا الأحد.

ودعت المفوضية الناخبين إلى ضرورة اصطحاب أوراقهم الثبوتية والبطاقات الانتخابية.