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دعاوى نيابية لوقف عمل المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت

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دعاوى نيابية لوقف عمل المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت دعاوى نيابية لوقف عمل المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- تقدم ثلاثة نواب لبنانيين حاليين اليوم الجمعة بثلاث دعاو جديدة لوقف عمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام الفين وعشرين، بعدما كان ادعى عليهم في الملف .
وأفاد مصدر قضائي في بيروت، أن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق تقدموا بدعاو جديدة أمام محكمة التمييز المدنية، وطلبوا في الدعاوى الثلاث" رد القاضي بيطار عن القضية، لمخالفته الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وكان الوزراء الثلاثة، تقدموا سابقا بثلاث دعاو في القضية ذاتها لدى محكمة الاستئناف، الا أان المحكمة رفضت الدعاوى التي طالب فيها هؤلاء بكف يد بيطار عن التحقيق ونقل الملف إلى قاض آخر".
وأعتبرت المحكمة أنها "غير مختصة النظر في الموضوع".
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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