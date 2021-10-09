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بعثة منتخب تصل بنغازي استعدادًا لمواجهة ليبيا (صور)

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بعثة منتخب مصر تصل بنغازي استعدادًا لمواجهة ليبيا (صور) بعثة منتخب تصل بنغازي استعدادًا لمواجهة ليبيا (صور)

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وصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم إلى مدينة بنغازي مساء اليوم السبت 9-10-2021 استعدادا للقاء منتخب ليبيا المقرر إقامته مساء بعد غد الاثنين ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم قطر 2022.

كان في استقبال البعثة في مطار بنغازي الدولي أحمد الهمشري قنصل مصر في بنغازي، وفريق عمل القنصلية المصرية، ووفد من الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيادة عادل لوجلي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي، وعبد الناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد، فيما استغرقت إجراءات الوصول دقائق معدودة توجه بعدها الفريق إلى مقر الإقامة.

وكان منتخب مصر قد نجح في الفوز على ضيفه منتخب ليبيا بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط ليتصدر مجموعته بفارق نقطة عن الليبي صاحب المركز الثاني، وأنجولا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وفي ذيل ترتيب المجموعة الجابون بنقطة وحيدة.

وصول المنتخب الوطني بنغازي
وصول المنتخب الوطني بنغازي
وصول المنتخب الوطني بنغازي

المصرى اليوم

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