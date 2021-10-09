محافظ بني سويف يوجه بحل شكوى بعض المواطنين بشارعي طراد النيل وسعد زغلول

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، باتخاذ ما يلزم وتنفيذ الحلول والبدائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فيما يتعلق بشكوى بعض المواطنين بالمدينة من حدوث تكدس وزحام بشارع سعد زغلول بسبب الباعة الجائلين في يومي السوق بالمدينة، وكذا مطالب أهالي شارع طراد النيل برصف الشارع، نظرا للأهمية الحيوية في ذلك.

وأوضح رئيس المدينة أن شكوى بعض أهالي مدينة الواسطى تطالب بحل مشكلة كثرة الإشغالات والتكدس وتواجد الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول، بعد نقلهم من شارع الطراد للبدء رصفه وتطويره، عقب نقل باكيات السوق العشوائية «الذي كان يقام بشارع الطراد» إلى شارع مدرسة الزراعة بجوار أرض المحلج.

وأشار رئيس المدينة إلى الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها كحلول وبدائل مناسبة تلبية لشكاوى المواطنين، وبما يتسق مع خطة المحافظة لمواجهة العشوائية، والحفاظ على الصورة الحضارية للمدن والميادين، وتوفير أماكن مناسبة وحضارية للتسوق التي يتم فيها مراعاة مصلحة المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق من المواطنين

وأفاد رئيس المدينة fأنه تم البدء في أعمال رصف شارع طراد النيل حاليا،، مشيراً إلى أنi قد تقرر السماح للباعة الجائلين «ممن تم نقلهم إلى شارع سعد زغلول» بالتواجد بشارع الطراد يومي السبت والثلاثاء (اليومان اللذان يقام خلالهما السوق أسبوعياً) منذ الصباح وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك بعيدا عن محيط منطقة أعمال الرصف، الأمر الذي سوف يساعد في حل مشكلة التكدس المروري بشارع سعد زغلول.