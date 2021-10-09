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محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات نواب مجلسي النواب والشيوخ ويطالب بحلها

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محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات نواب مجلسي النواب والشيوخ ويطالب بحلها محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات نواب مجلسي النواب والشيوخ ويطالب بحلها

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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من الطلبات والموضوعات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدوائر المتعددة الخاصة بالخدمات التي تقدم للجماهير، ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة حلها.

جاء ذلك خلال الاجتماع النصف شهري الذي يعقده محافظ كفر الشيخ بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن.

وخلال اللقاء استمع محافظ كفر الشيخ لطلبات أعضاء المجلسين ووجه بالتيسير على ذوي الهمم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة،ومتابعة العملية التعليمية من خلال سيتم ارسالها، كما أيد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قرار محافظ كفر الشيخ بغلق مراكز الدروس الخصوصية.

المصرى اليوم

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