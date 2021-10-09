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للمرة الثانية.. آيتن عامر تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في أغنية جديدة

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للمرة الثانية.. آيتن عامر تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في أغنية جديدة للمرة الثانية.. آيتن عامر تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في أغنية جديدة

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أعلنت الفنانة آيتن عامر، عن تحضيرها لأغنية جديدة تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما.

ونشرت «عامر»، صورة تجمعها بعمرو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة وهتعجبكوا اوي اوي في تاني تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى».

الجدير بالذكر أن آيتن عامر قدمت بطولة حكاية «وأنا قبلت» من مسلسل «زي القمر» والتي حققت نجاحاً واسعاً بعد طرحها بسبب مناقشتها قضية هامة يعاني منها المجتمع وهي قضية الفرق العمري بين الأزواج.

المصرى اليوم

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