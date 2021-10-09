نيللي كريم تخوض الماراثون الرمضاني 2022 بعمل درامي من إخراج ماندو العدل

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أعلن المخرج ماندو العدل، عن تعاونه مع الفنانة نيللي كريم بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، من تأليف إبراهيم عيسى، وتعد هذه التجربة الأولى لإبراهيم في الكتابة للتلفزيون.

ويعد هذا العمل هو الثاني الذي يجمعها بالمخرج ماندو العدل بعد مسلسل «لأعلى سعر» الذي قدمته عام 2017.

ومن جانبه، نشر المخرج ماندو صورة تجمعه بنيللي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقاً عليها: «لتاني مرة بعد مسلسل لأعلى سعر رمضان 2022 إن شاء الله، إنتاج جمال العدل، ولأول مرة في التليفزيون تأليف إبراهيم عيسى، يا كريم يارب».

شاركت نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل ضد الكسر، وشاركها البطولة محمد فراج، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وغيرهم من الفنانين.