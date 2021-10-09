من بينها أمريكا والسودان وهولندا.. 13 دولة تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للچاز

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يعود مهرجان القاهرة الدولي للچاز بنسخته الثالثة عشرة هذا العام بمشاركة 13 دولة، ويستمر على مدار 9 أيام بداية من الخميس 28 أكتوبر.

ويحتضن المهرجان الدولي 20 فرقة موسيقية و95 فنان موسيقي من 13 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، النمسا، البرتغال وهولندا بجانب السودان، لكسمبورج، سويسرا، المجر، بلغاريا والدانمارك ومصر، ويختتم فعالياته مساء الجمعة 5 نوفمبر.

وتقام فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان في مركز التحرير الثقافي في منطقة وسط البلد بالقاهرة، إلى جانب مساحات إضافية للعروض بالتعاون مع قسم الموسيقى بالجامعة الأمريكية ومركز الچيزويت الثقافي بالإسكندرية ومعهد جوته وكايرو چاز كلوب ورووم آرت سبيس وميوزيك هب والمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، بحيث يعطي مساحة مختلفة للجمهور من مختلف الأماكن والفئات العمرية والأذواق الموسيقية للارتواء بفعاليات المهرجان

وتفتتح فعاليات القاهرة الدولي للچاز بحفل الفنانة المصرية نهى فكري مع فرقتها الرباعية، وذلك يوم الخميس 28 أكتوبر على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، في حين يسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضا مشتركا مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجان من لبنان.

وتشهد النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبوذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك وسول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفرقة الهولندية Kruidkoek والفنان طارق الحاوي من السودان.

كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti.

ويقدم المهرجان بجانب حفلاته الموسيقية توليفة منوعة من ورش العمل التعليمية والفنية تقدمها الفرق الدولية الزائرة مجانا لصالح طلبة المعاهد الموسيقية والمختصين، أولها للفرقة الأمريكية AJOYO ومحاضرة تعليمية للفرقة الأمريكية ICX Jazz Ensemble في القاعة الشرقية بمركز التحرير الثقافي، وورشة للثنائي الألماني Starke & Gorter تتناول أساليب الأداء الموسيقي للفرق الثنائية ومحاضرة نقاشية حول تذوق موسيقى الچاز يلقيها السيد Mark Campbell وورشة عمل للبيانو للفنان السويسري المعروف Christoph Stiefe وورش عمل للفرق الهولندية المشاركة Agnes Gosling وKruidKoek.

كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية. تستعرض تاريخ موسيقى الجاز، ومحاضرة خاصة عن تاريخ موسيقى الجاز في الدبلوماسية الدولية يقدمها السيد جيمس كيترير عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية

ويعيد مهرجان القاهرة للجاز تقليده السنوي بتقدم برنامج الجاز للصغار «چازينينو»، الذي يهدف إلى تعريف الأطفال والشباب بموسيقى الچاز من خلال التفاعل مع الفنانين المتخصصين من ضيوف المهرجان في إطار ورش عمل، وعزف جماعي. ويتيح جازينينو فرصة لتقديم عروض للمواهب الموسيقية من الأطفال والشباب الصغير أمام الجمهور.

وفي إطار سعيّه لنشر ثقافة موسيقى الچاز وتقديمها للجمهور المصري على نطاق واسع، يعرض المهرجان هذا العام فيلمين تسجيليين. الفيلم الأول عن حياة عازف البيانو الأمريكي الشهير ديف بروبيك Dave Brubeck أحد رواد موسيقى الچاز في العالم. والفيلم الثاني يستعرض قصص كفاح ومعاناة أربع من أشهر مغنيات الچاز الأمريكيات خلال مشوارهن الفني، والعنصرية التي تعرضن لها في حياتهن.