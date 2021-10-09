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«استغلا غياب أمها».. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها بالصف لشكهما في سلوكها (تفاصيل)

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«استغلا غياب أمها».. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها بالصف لشكهما في سلوكها (تفاصيل) «استغلا غياب أمها».. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها بالصف لشكهما في سلوكها (تفاصيل)

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أمرت نيابة الصف في الجيزة، السبت، بحبس عامل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل ابنة الأول وشقيقة الثاني، بقرية عرب الحصار البحرية في الصف، لشكهما في سلوكها.

وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه بعد تشريحه بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وتبين من المناظرة تمزق جسد المجني عليها بطعنات سكين، فضلا عن وجود جُروح وكدمات في رأسها إثر التعدي عليها بـ«شومة».

وذكرت التحقيقات أن والدة المجني عليها كانت خارج المنزل يوم الجريمة، وبعودتها فوجئت بأن ابنتها غارقة في دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة، واتصلت على الشرطة التي حضرت على الفور.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب كان متواجدًا بالمنزل حين وصلت الشرطة، فيما هرب شقيق الفتاة، واتضح من خلال التحريات أن الأب وابنه وراء ارتكاب الجريمة لشكهما في سلوك الفتاة.

المصرى اليوم

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