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طالبان تحذّر واشنطن من «زعزعة استقرار» نظامها

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طالبان تحذّر واشنطن من «زعزعة استقرار» نظامها طالبان تحذّر واشنطن من «زعزعة استقرار» نظامها

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حذّرت «طالبان» الولايات المتحدة من «زعزعة استقرار» نظامها، خلال أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق ما أفاد وزير خارجية الحركة أمير خان متقي السبت.

وقال متقي لوكالة «باختر» بعد المحادثات التي عقدت في الدوحة: «أبلغناهم بوضوح بأن محاولة زعزعة استقرار الأفغانية لن تصب في مصلحة أي طرف».

وأضاف: «العلاقات الجيّدة مع أفغانستان مفيدة للجميع. ينبغي عدم القيام بشيء من شأنه إضعاف الحكومة الحالية في أفغانستان، وهو أمر قد يتسبب بمشاكل للشعب».

المصرى اليوم

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