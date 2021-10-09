أميركا: نحث كل الأطراف في سوريا على التفاوض بحسن نية

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جي بي سي نيوز :- رحبت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، السبت، بإعلان مبعوث المتحدة غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية المقرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في جنيف.

ودعت السفارة الأميركية عبر تويتر جميع الأطراف للتفاوض "بحسن نية من أجل حل سياسي دائم عادل لصالح الشعب السوري".

والثلاثاء الماضي، أعلن بيدرسون خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.

وقال: "لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها.. بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

كما أشار إلى أن المجموعة المصغرة من اللجنة والتي تتألف من 45 عضوا ستجتمع في جنيف في الـ18 من أكتوبر القادم. داعياً إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، قائلا إن الوقت قد حان للضغط من أجل عملية سياسية.

وتضم اللجنة الموسعة 150 عضوا يمثلون الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني، بـ50 عضوا عن كل فريق، وانبثق عنها لجنة مصغرة تضم 15 عضوا لكل فريق تضم من 45 عضوا.

وعقدت اللجنة حتى الآن 5 اجتماعات لم يسفر أي منها عن أي تقدم يذكر.

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