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الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق

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الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق

الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه السالمية الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجاري في بلدَيْهما.

افتتح الحسن نداو التسجيل للأهلي عند الدقيقة الـ(19)، وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ(61) من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين حينما يواجه الاتفاق السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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