اختيار لاجئة فلسطينية بلبنان لنهائيات جائزة دولية

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جى بي سي نيوز :- اختيرت اللاجئة الفلسطينية آية يوسف، التي نشأت مخيم برج البراجنة بلبنان، واحدة من أفضل 50 متأهلا للتصفيات النهاية لجائزة "تشيغ جلوبال ستيودنت" لعام 2021.

وتم ترشيح آية من بين أكثر من 3500 مرشح، من 94 دولة حول العالم، وفق التأثير الذي يمارسونه على التعلم وحياة أقرانهم والمجتمع من حولهم، بحسب موقع مؤسسة "غلوبل تيتشر برايز" القائمة على الجائزة.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أمريكي.

وآية يوسف، طالبة هندسة معمارية في الجامعة الأمريكية في بيروت. وولدت في مخيم برج البراجنة، ودرست في مدارس تابعة للأونروا، وتعمل الآن في برامج الأمم المتحدة لتوجيه الشباب حول العالم.

وشاركت يوسف معرفتها وخبرتها في البرمجة مع حوالي 20 طالبًا، وفي نهاية العام الدراسي، تم ترشيحها لجائزة السلام العالمية للأطفال، وتم اختيارها واحدة من أفضل ثلاثة طلاب من لبنان.

وفقًا لآية، فإن ترشيحها شيء يمكن أن يفخر به المجتمع بأسره، وهذه البيئة الصعبة التي نشأت فيها هي التي أشعلت شغفها بالتأثير الإيجابي على كل من حولها، بحسب ما نقلته عنها موقع "ميدل إيست مونيتور".

ألهمت الظروف الصعبة مهمة آية لجعل التعليم في متناول جميع الطلاب.

وفي المدرسة، وجهت زملاءها في الفصل لفرص المنح الدراسية المتاحة لهم، وساعدتهم على التقدم للجامعة.

تطوعت في المدارس لتوجيه خريجي المستقبل خلال عملية التقديم للجامعة وإخبارهم عن المنح الدراسية المختلفة ، وقد وصل عدد الطلاب حتى الآن إلى 300 طالب.

قامت كذلك بتوجيه الشباب إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي.

وهي عضو في برنامج القيادة الشبابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تساعد من خلاله، في تطوير أفكار ريادة الأعمال لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

المصدر : عربي 21