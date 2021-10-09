«تنظيم الاتصالات»: بدء إجراءات تغطية 5 طرق استراتيجية بخدمات المحمول (التفاصيل)

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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء إجراءات تغطية 5 طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول من خلال طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول بتكلفة 324 مليون جنيه، بحيث يتم بدء تشغيل الخدمات ببداية 2022.

ويهدف المشروع إلى تغطية الطرق الرئيسية بخدمات التليفون المحمول وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز تمويل إنشاء المحطات من خلال صندوق الخدمة الشاملة المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية.

أوضح الجهاز أن هذه الإجراءات استراتيجية التغطية تشمل محافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا، الطريق الأول هو (طريق امتداد محور 30 يونية من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي) الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس، الطريق الثاني هو (طريق مفيض بحيرة باريس) وذلك بمحافظة الوادي الجديد، الطريق الثالث هو (الطريق الواصل بين طريق أسوان أبوسمبل إلى أرقين) بمحافظة أسوان، الطريق الرابع هو (طريق الكريمات إلى بني سويف) الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف، الطريق الخامس هو (الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي) بمحافظة المنيا.

وفي وقت سابق، قام الجهاز من خلال الصندوق بتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 17 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية، بإجمالي أطوال 2700 كم وبتكلفة وصلت إلى 862 مليون جنيه.