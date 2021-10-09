تسجيل 6 وفيات و 888 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجلت في المملكة 6 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و888 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 831832 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 10789 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 28802 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.08%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10294317 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 438 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 807569، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 13474.