★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة خطف «فتاة المنتزة» على أيدي 4 مسجلين خطر في الإسكندرية داخل توك توك، وتصويرها أثناء التعدي عليها ليرغمونها على الصمت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع احداث الواقعة عندما كانت تسير فتاة 21 سنة في أحدي شوارع المنترة في الإسكندرية بعد عودتها من عملها، قام 4 أشخاص بخطفها تحت تهديد السلاح ووضع أحدهما يده على فمها لكتم صرخاتها، ثم قاموا جميعا بسحلها وإجبارها على داخل التوك توك.

كان مامور قسم شرطة ثالث المنتزه تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص بقيام 4 أشخاص باختطاف ابنته أثناء سيرها بمنطقة الفلكى «تحت تهديد السلاح الأبيض»، وقيام 3 منهم بالتعدي عليها جنسيا وقام الرابع بتصويرها أثناء التعدي عليها بهاتفه المحمول لتوثيق الواقعة لتهديدها على عدم ابلاغ الشرطة.

اغتصاب زوجي - صورة أرشيفية

انتقل فريق البحث إلى مكان اختطاف المجني عليها، وتم تفريغ الكاميرات لتحديد هوية المتهمين وكشف غموض الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص مسجلين خطر، جميعهم مقيمون بمنطقة المنتزه في الإسكندرية.

تمكنت الاجهزة الامنية من القبض على المتهمين بمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة الأبيض المستخدم في الجريمة والهاتف الذي استخدمه المتهم الرابع في توثيق الجريمة فـى تصوير الضحية.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لكشف عليها للتأكيد على ارتكاب الجريمة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقرأ أيضا.. بلاغ لـ النائب العام ضد «محلل» تزوج 33 سيدة