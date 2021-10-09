ورش فنية ومحاضرات احتفالا بانتصارات أكتوبر بثقافة الأقصر

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان «حرب أكتوبر المجيدة» تناول فيها محمد أحمد، التخطيط الاستراتيجي للحرب، أهداف حرب أكتوبر ونتائجها.

وأقيم بقصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي لقصة «السيدة خديجة» تحدثت مني نصر الدين عن مواقفها مع رسول الله (ص)، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الشعر الفصيح» تحدث سيد صدقي، عن مفهوم الشعر الفصيح، ومراحل تطوره، وتناول مقتطفات من شعر شعراء الفصحى على مر العصور، بجانب إقامة أمسية شعرية للشاعر خالد حلمى بعنوان «نميم».

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي بعنوان «٦ أكتوبر» ألقاها حسن صالح، كما عقد أيضاً قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «قم للمعلم ووفيه التبجيلا» تحدث محمد احمد عن دور المعلم في المجتمع، فضل المعلم في الدنيا والآخرة .

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «المشكلة السكانية واثارها المختلفة»، تحدث عبدالعاطي أحمد عن تعريف المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع وعرض احصائية عنها، كما عقد القصر محاضرة بعنوان «الدمج المجتمعي وأثره في ذوي الإعاقة»، أوضحت كريمة التهامي مفهوم الدمج وأهميته وأثره على ذوي الإعاقة والمجتمع، بجانب عقد محاضرة بعنوان «السلوكيات الحادة عند الأطفال»، تحدثت عزة القاضي، عن السلوك الخاطئ للأطفال وأسبابه التي منها الضرب وتأثيره في حياة الأطفال، كما تحدثت عن علاج الطفل مبكراً؛ وعقد القصر محاضرة بعنوان «اهم ألوان المسرح الشعبي» تحدث المخرج المسرحي محمود النجار، عن مفهوم المسرح الشعبي المتمثل في مسرح «خيال الظل، الاراجوز، الحكي» .

فيما نفذ قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بقيادة أحمد حجاج، بجانب عقد محاضرة بعنوان «ذكرى انتصارات أكتوبر»، تحدث يحيى بحر عن شجاعة الجندي المصري وتفوقه على العدو رغم تطور أسلحته، وقصة كفاح الشهيد سيد زكريا .

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان «ضرورة الوعي بالتاريخ الوطني» تحدثت وردة حسن، عن أهمية الشباب وتوعيتهم بالتاريخ الوطني، واجب المواطن تجاه وطنه، بينما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات عرض فني لفرقة الكورال بقيادة جمال يونس، وعقد محاضرة بعنوان «أكتوبر المجيد»، بجانب إقامة مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان «٦ أكتوبر» نفذها أحمد أمين، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر جاد الشامي وقدم ابيات من شعر فن الواو، كذلك أقامت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر احمد على .