«قرار إجهاضك شخصي أم قرار أزواجك السابقين» .. رد غير متوقع من سهير رمزي على وفاء الكيلاني

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أجابت الفنانة سهير رمزي، على سؤال الإعلامية وفاء الكيلاني وهو: «قرار إجهاضك بناء على قرارك الشخصي أم قرار أزواجك السابقين»، لترد قائلة :«كان قرار شخصى، وتم الانفصال بسبب ذلك، ودى حاجة باندم عليها طول عمرى، لأن الشهرة والنجومية ساعات بيكون لها بريق تانى».

وأضافت «رمزي»، خلال لقائها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر شاشة dmc أن والدتها كانت تحزن بسبب قرارها الإجهاض، قائلة: «أنا بعشق الأطفال، والحاجة الوحيدة اللي كنت بعملها بدون موافقة ماما هي الإجهاض، ومكنتش عايزة حد ييجي يشاركني حبها«.

وتابعت:«كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده في القطط، وعندي أكتر من 30 قطة وبعتبرهم ولادي».