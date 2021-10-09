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رسالة عصام الحضري إلى الشناوي

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رسالة عصام الحضري إلى الشناوي رسالة عصام الحضري إلى الشناوي

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وجه عصام الحضري، مدرب حراس مرمى للمنتخب الوطني الاول، رسالة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب .

وحقق منتخب مصر الفوز على ليبيا، بهدف نظيف، احرزه عمر مرموش، وذلك في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على الجيش ببرج العرب، في تصفيات .

وكتب عصام الحضري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«الحمد لله والشكر الله فوز مهم..حبيبي يا شنو مستني منك الأحسن والأحسن في كل مرة ان شاء الله».

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني، ومنتخب انجولا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط والجابون في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وسوف يلتقي منتخب مصر مع ليبيا الاثنين المقبل، في بني غازي، في الجولة الرابعة للتصفيات.

المصرى اليوم

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