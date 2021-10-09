شوبير يرد على هجوم شوقي غريب ووائل رياض

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رد الاعلامي أحمد شوبير على هجوم وائل رياض «شيتوس» مدرب عام منتخب مصر الأولمبي، بخصوص عدم استدعاء الجهاز الفني لعمر مرموش خلال دورة طوكيو الأولمبية.

وقال شوبير:«لقد قلت جملة عابرة، أن اللاعب لم يتم استدعائه لمنتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو ولم أقصد بها أي هجوم».

وواصل:«لا أعلم ما الداعي في نشر وائل رياض منشور يهاجمني عبر تويتر ويتهمني برغبتي في التقطيع في شوقي غريب وباقي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي».

وقال شوبير:«مالوش لزمة يعني الهجوم والكتابة على تويتر وان كمان كابتن شوقي غريب يصور التويتة ويبعتها لمحمد عمر على الهوا.. دي كانت جملة عادية مقصدش بيها هجوم».

وأكمل:«هي وجهات نظر أولاً وأخيرًا، وعمر مرموش لاعب ممتاز، واذا كان السبب في عدم استدعائه في طوكيو هو رفض ناديه الألماني فلماذا لم يتم ضمه للقائمة في كأس أمم أفريقيا للشباب بالقاهرة».