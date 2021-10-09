مدير التعاقدات بالأهلي يثير الجدل حول مرموش

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اثار أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الجدل حول عمر مرموش نجم فولفسبورج الألماني والذي تألق بقميص منتخب مصر في ظهوره الدولي الأول أمام ليبيا.

وسجل مرموش هدف فوز منتخب مصر في مواجهة ليبيا التي جمعت الطرفين بملعب برج العرب بالاسكندرية مساء الجمعة بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ونشر توفيق صورة لمرموش عبر حسابه الشخصي بانستجرام وعلق عليها:«ماشاء الله عليك»، وهو ما أدى إلى ودجود تكهنات كبيرة من قبل متابعي توفيق برغبة الأهلي في ضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن مرموش قد اعترف في حوار تليفزيوني سابق برغبة كل من الأهلي وبيراميدز في التعاقد معه.