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محمد صبحي: مسرحية «نجوم الظهر» هدفها تسليط الضوء على المغمورين

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محمد صبحي: مسرحية «نجوم الظهر» هدفها تسليط الضوء على المغمورين محمد صبحي: مسرحية «نجوم الظهر» هدفها تسليط الضوء على المغمورين

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كشف الفنان محمد صبحي، كواليس تسجيله 10 أغنيات لمسرحية نجوم الظهر، وفكرة بوستر العرض، موضحا أن عرض المسرحية سيلفت الأنظار إليها بشكل كبير.

وأضاف محمد صبحي، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أن بوستر عرض المسرحية عبارة عن تصور للحملة الدعائية التمهيدية، موضحا أن فكرة الإعلان تقوم على أنه يخفي نفسه ليظهر ما أمامه وهي مستمدة من الشمس التي تختفي حتى تظهر مغمورين كثيرين.

وتابع محمد صبحي، أن المسرحية تهدف إلى دعوة المجتمع لتسليط الضوء على المغمورين، مثل الفنانين الكبار الذين اختفوا، مضيفا أن المشاهد هو الذي يستطيع الحكم على أداء نجوم المسرحية.

وأردف محمد صبحي أن المسرحية تحتوى على العديد من الأغنيات التي ستعرض مباشرة، مضيفا أنه سجل 10 أغنيات لمسرحية نجوم الظهر.

واستطرد محمد صبحي أن الأغنية الجيدة مزيج ما بين التمثيل المسرحي والغناء، وتتطلب المزيد من الإبداع والحس الفني الرفيع حتى يثير العرض التي تأتي ضمنه دهشة المتلقي.

المصرى اليوم

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