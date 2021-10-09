"السرحاني" لـ"سبق": هذه نِسَب السفلتة بمشاريع تبوك ومواعيد انتهائها

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أكد أن أعمالها تسير حسب الأولويات والكثافة السكانية

أكد مراد السرحاني، المتحدث الرسمي لأمانة تبوك، لـ"سبق" أن الأمانة تقوم بأعمال السفلتة حسب الأولويات، والكثافة السكانية الموجودة في الأحياء، وحسب الإمكانيات المتاحة في المشاريع القائمة.

واستعرض السرحاني لـ"سبق" نِسَب الإنجاز في أعمال السفلتة بالأحياء، وقال: اكتملت بنسبة 100 % في حي البوادي وحي اليرموك.

وأوضح أن حي الأخضر تمت سفلتته بنسبة 93%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 1-2022م، كما أن حي النظيم مسفلت بنسبة 97%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 1-2022م.

وأضاف السرحاني بأن حي الصفا مسفلت بنسبة 55%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 10-2022م. أما حي الشفا فقد تمت سفلتته بنسبة 55%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 10-2022م.

وأشار إلى أن الأحياء الواقعة شمال جامعة تبوك، مثل حي النخيل، يجري فيه أعمال الردم والتسوية كمرحلة أولى، وسوف يتم السفلتة بالمرحلة الثانية وفق الاعتمادات المالية لعام 2022. موضحًا أن حي التعاون مدرج ضمن الخطة المستقبلية وفق الميزانية المعتمدة لعام 2022م. أما حي غرناطة فمدرج ضمن الخطة المستقبلية وفق الميزانية المعتمدة لعام 2022م.

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