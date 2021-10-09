أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني -
السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة -
كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني» -
تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق الصعيد الغربي بالمنيا دون أضرار بشرية -
طلب غريب من مانشستر يونايتد لـ«راشفورد» -
قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يعقد المؤتمر الرابع -
البيت الفني للمسرح ينعى الدكتور فوزي فهمي -
ضبط 230 قطعة سلاح ناري و271 قضية مخدرات -
شهيد التختة الأولى بأكتوبر.. النيابة تحقق ومدير المدرسة يتهم أولياء الأمور بـ«تحريض أبنائهم» -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس

Print
النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس

النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس

ودَّعت إدارة نادي النصر محترف الفريق البرازيلي بيتروس، الذي تم إسقاطه من كشوفات الفريق العاصمي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر

عبر "تويتر" مقطع ، يستذكر فيه أبرز لحظات اللاعب مع الفريق، أرفقه بتعليق: "بالحب والوفاء والإخلاص ‏سجَّـل اسمه في قائمة نجوم ‫النصر الذهبيين.. نجـم خلوق، ومحارب عاشق.. لن ننساك".

وكان النصر قد أسقط بيتروس رسميًّا من كشوفاته في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مواطنه أنيسلموا قادمًا من صفوف فريق الوحدة، إلا أن نادي النصر لم يبثّ خبر رحيل اللاعب أو شكره إلا بعد 38 يومًا من إغلاق سوق الانتقالات.

ووقّع بيتروس في صفوف فريق النصر صيف 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي. وشارك لاعب خط الوسط مع فريقه النصر مطلع الموسم الجديد قبل إعلان رحيل اللاعب.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عنصر من «حزب الله» كان يستعد لإطلاق قذيفة فأردته رصاصة قتيلا (فيديو)

عنصر من «حزب الله» كان يستعد لإطلاق قذيفة فأردته رصاصة قتيلا (فيديو)

الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو)

الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو)

إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو)

إزالة تعديات رصدها القمر الصناعي بمنشاة القناطر (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)