محمد صبحي يكشف سر تسمية مسرحية «نجوم الظهر»: «الشمس مصدر العراقيل»

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كشف الفنان محمد صبحي، كواليس عن مسرحية «نجوم الظهر»، وسبب اختياره لهذا الاسم.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أن المسرحية تسلط الضوء على مسألة وجود كفاءات في المجتمع لكنهم غير معروفين، واصفا إياهم بأنهم مثل نجوم الظهر عكس ما يردد الجميع أن النجوم تظهر في السماء في المساء.

وتابع الفنان القدير محمد صبحي، أنه عندما تغيب الشمس تظهر النجوم في السماء، والشمس هنا يرمز إليها بالعراقيل التي تواجه أصحاب تلك الكفاءات وتعرقل تقدمهم.

واستطرد أن المسرحية تضم 24 ممثل وممثلة ويمتلكون قدرات فنية مؤمن بها، ومن ضمنهم من خاض معه تجارب المسرح، ويشارك معه أيضا عدد من النجوم.