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محمد صبحي: ورش التأليف تقتل الدراما والمسرح

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محمد صبحي: ورش التأليف تقتل الدراما والمسرح محمد صبحي: ورش التأليف تقتل الدراما والمسرح

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قال الفنان القدير محمد صبحي، إن ورش التأليف التي ظهرت في الآونة الأخيرة تؤدي إلى قتل الدراما والمسرح.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أنه لا يمكن أن يقوم نحات بالاعتماد على عدد من الأشخاص الأخرين لمساعدته في الانتهاء من التمثال الذي يقوم بنحته وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الدراما والمسرح.

تابع الفنان القدير محمد صبحي، أن وزير الثقافة مظلوم، خاصة أن بند الميزانية في وزارة الثقافة يتمثل في 94% مرتبات و6% فقط للتطوير.

استطرد الفنان محمد صبحي، أنه من الممكن تقديم عمل فني يؤدي في النهاية إلى هدم ما تقوم به الدولة من إخراج جيل جيد، مطالبا من جميع الممثلين بتقديم فورة في عالم التمثيل.

المصرى اليوم

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