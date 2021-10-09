عمر مرموش .. عاشق الطعام الذي اكتشفه كارتيرون وأحرجه حسام غالي

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بدأ وجهه غريبًا على جماهير الكرة المصرية خاصةً وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني بشكل رسمي للمرة الأولى، كذلك لقبًا ربما يكون غير متداولاً أو مألوفًا على أذان المصريين، ولكنه بات حديث الساعة في الشارع الرياضي بعدما كان له بصمة واضحة في حسم أحفاد الفراعنة مواجهة ليبيا وقطع خطوة نحو التأهل لمونديال قطر 2022، فما أجمل أن تكون البداية مبهرة ومبشرة وربما تصل إلى أوجها في حالة الاستمرارية على هذا النهج.

عمر مرموش، مهاجم فولفسبورج الألماني، صاحب الـ 22 عامًا والذي يحمل جنسية مزدوجة «المصرية والكندية»، ظهر بقميص منتخب مصر للمرة الأولى بشكل رسمي، خلال مباراة ليبيا مساء الجمعة ونجح في تسجيل هدف على الطريقة العالمية حسم به أحفاد الفراعنة النقاط الثلاثة معتليين صدارة مجموعة التصفيات.

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك وواحد من ضمن أربعة مدربين في تاريخ الكرة المصرية الذين نالوا شرف تدريب القطبين الأهلي والزمالك، كان هو صاحب القرار في الدفع بمرموش وهو إبن الـ 17 عامًا خلال ولايته لوادي دجلة.

يحكي مرموش قصته مع كارتيرون قائلاً:«تعامل معي بشكل جيد وكان يراعي تمامًا سني الصغير وسط كوكبة من النجوم في صفوف دجلة في ذلك الوقت على رأسهم الفرنسي مالودا كذلك حارس بقيمة وتاريخ عصام الحضري».

وأكمل مرموش عن كارتيرون:«ساعد في بناء شخصيتي وكان يعمل دائمًا على تحفيزي ومنحي الثقة وهو أول من دفع بي في مباراة رسمية، وكان من أكثر المؤمنين بموهبتي».

مرموش أبهر الجميع خلال تواجده ضمن فريق الشباب بنادي وادي دجلة، فنجح في موسم 2016-2017 في تسجيل 44 هدفًا خلال 28 مباراة فقط بدوري منطقة القاهرة، منهم 3 أهداف «هاتريك» في شباك الأهلي في مباراة حسمها التعادل بنتيجة 3-3 ضمن دوري منطقة القاهرة بقطاع الناشئين.

محمد صلاح هو المثل الأعلى لعمر مرموش، فلم يكن يتخيل نجم فولفسبورج الألماني وصاحب هدف فوز منتخب مصر على حساب ليبيا في أول مساركة دولية له أن يجاور يومًا نجم ليفربول داخل المستطيل الأخضر خلال مباراة رسمية وحاسمة في مشوار منتخبنا القومي بالتصفيات المونديالية.

رمضان صبحي واحد ممن تزاملوا مع عمر مرموش داخل الملعب وذلك خلال مشوارهما مع المنتخب الأولمبي، حيث كان رمضان دائم الإشادة بمرموش وبأخلاقه الرفيعة خارج الملعب وبإمكانياته الفنية أيضًا.

مرموش كان حريصًا على الاستفادة من خبرات رمضان صبحي، باعتبار الأخير قد خاض تجربة احترافية في الدوري الانجليزي وهو ابن الـ 18 عامًا، فكان دائم توجيه الاسئلة والاستفسارات لرمضان بعدما طرق أبواب الاحتراف بالدوري الألماني.

ويعتبر حسام عرفات نجم دجلة السابق هو واحد من المقربين لعمر مرموش، حيث يداعب نجم فلسفبورج الألماني بشكل دائم ويسخر منه بسبب كثرة تناوله الطعام، وقال عرفات خلال تصريح تليفزيوني سابق:«مرموش لاعب كبير وبياكل كتير».

ويقول عمر مرموش عن مميزاته:«أجيد السرعة والقوة وأراها أبرز مقومات الكرة الحديثة وأجيد التسجيل وأسعى لتطوير تصويبي بالقدم اليسرى».

ويحلم عمر مرموش باللعب في الدوري الانجليزي والانضمام لصفوف واحد من ليفربول أو مانشيستر يونايتد، علمًا بأن اللاعب قد اعترف بوجود مفاوضات شفهية من قبل كل من الأهلي وبيراميدز في مواسم ماضية إلا أنها لم ترتقي للمستوى الرسمي.

وكانت أول مباراة يشارك فيها بشكل أساسي عمر مرموش في الدوري المصري بقميص دجلة أمام الشرقية في ولاية أحمد حسام ميدو، ونجح يومها في التسجيل بعد 16 دقيقة من انطلاق المواجهة.

ويعتبر عمر مرموش أن «الترقيصة» التي قام بها حسام غالي خلال مواجهته في مباراة الأهلي ودجلة بمنافسات كأس مصر 2017، هي لقطة أحرجته بشدة، قائلاً:«أنا طرت في الهوا واتحرجت وكان شكلي وحش لكن حسام غالي طبعا لاعب كبير».

وعن أول لقاء له بعصام الحضري، أعرب مرموش عن اندهاشه من تصدي الحارس العملاق لتسديدة اعتاد على تسجيلها في التدريبات خلال تزاملهما في وادي دجلة.

مرموش شارك 48 مباراة بقميص فولسفبورج الألماني سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3 أهداف، كما خاض 18 مباراة بقميص الفريق الأول لدجلة سجل ساهم خلالها في 4 أهداف.