محمد صبحي يكشف لأول مرة سبب تنازله عن أجره في يوميات ونيس

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كشف الفنان محمد صبحي لأول مرة سبب تنازله عن أجره في يوميات ونيس الجزء السابع والثامن في التلفزيون المصري.

وقال محمد صبحي، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، إن التعليم الجيد قد لا يكون مفيدا في حال كان المجتمع معرضا لأعمال فنية هدامة، لأن الأطفال سيتأثرون بها.

وتابع محمد صبحي، أنه حينما طلب منه التلفزيون المصري استكمال مسلسل ونيس الجزء السابع والثامن، فوجئ بالدهشة، وعلم حينها من أنس الفقي أنهم يريدون عمل 4 أجزاء كل جزء منهم يحتوى على 60 حلقة، والحلقة مدتها 30 دقيقة.

وأضاف محمد صبحي، أنه أبلغ أنس الفقي انتهائه من كتابة أول جزأين من العمل وسأله عن إمكانية السماح بهما، دون تعديل أو إضافات فأجابه الفقي بأنه لن يتم حذف أو إضافة أي تفاصيل دون موافقة محمد صبحي.

وكشف محمد صبحي، أنه أبلغ التلفزيون المصري كرهه للتوريث وكتب جزء عن ذلك الموضوع فوافق التلفزيون على الفكرة طالما لن تتعدى باللفظ، ووقع وقتها عقد العمل على تلك الأسس، موضحا أنه سأل أنس الفقي عن تكلفة المسلسل فأجابه بأنها تبلغ 18 مليونا، ليعرض صبحي تنفيذه بـ12 مليونا فقط ويتنازل عن الباقي.

وقال محمد صبحي إن تكلفة إنتاج المسلسل خفضت لـ12 مليونا بسبب تنازله عن أجره، مردفا «تنازلت عن أجري حتى أستطيع تنفيذ ما أريد تقديمه للجمهور، لأن المجتمع كان بحاجة إلى أعمال تدعم القيم».