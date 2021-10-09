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فنانة موهوبة.. رأى محمد صبحي في عودة شريهان إلى الأضواء بعد غياب 19 عاما

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فنانة موهوبة.. رأى محمد صبحي في عودة شريهان إلى الأضواء بعد غياب 19 عاما فنانة موهوبة.. رأى محمد صبحي في عودة شريهان إلى الأضواء بعد غياب 19 عاما

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كشف الفنان محمد صبحي عن رأيه في عودة النجمة شريهان إلى الأضواء بمسرحية كوكو شانيل بعد غياب عن الساحة الفنية استمر نحو 19 عاما.

وقال محمد صبحي، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، إنه أول من اكتشف موهبة الفنانة شريهان، مضيفا أنها تدربت لمدة 8 أشهر حتى تقدم مسرحية روميو وجوليت التي لم يكتب لها الخروج إلى النور.

وأضاف محمد صبحي، أن شريهان لديها طاقة فنية عظيمة، وتعرضت لمراحل أرهقتها وسحبت منها طاقتها، لتأتي عودتها بعد تلك الفترة كدليل على كم الطاقة التي تحتفظ بها تلك النجمة.

وتابع محمد صبحي، أن النجمة شريهان ممثلة وفنانة موهوبة تعشق الفن والجمهور يحبها، كما أن عودتها حاليا بعد غياب تعتبر شيئا عظيما، مردفا: «أتمنى لها تقديم أعمال أكثر نجاحا».

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