بعد تحريف ابتهال «مولاي» في حفل مروان بابلو .. حفيد النقشبندي : «سنلجأ للقضاء»

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أعرب أحمد ممدوح حفيد النقشبندي، عن استيائه الشديد بعد تحريف ابتهال «مولاي»، في حفل مروان بابلو الأخير .

وقال أحمد ممدوح حفيد النقشبندي، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة: «سوف نلجأ للقضاء وسيتم رفع قضية على صاحب الحفل مروان بابلو، لكن أنا بسأل أين الرقابة والمصنفات في الحفل، كيف تسمح لما حدث بأنه يحدث الحفل من البداية حدثت فيه مهازل».

وعلق حفيد النقشبندي على رفع محامي دعوى ضد مروان بابلو وشب جديد في ذلك الشأن، قائلاً: «معنديش مشكلة أن احط إيدي في ايد أي حد عشان نرجع حق الشيخ سيد النقشبندي».