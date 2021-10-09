محافظ مطروح يتابع رصف وتمهيد طرق بالشوارع الرئيسية

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تمهيد ورصف عدد من الطرق والشوارع بمدينة مرسى مطروح للتيسير على المواطنين وتيسير الحركة المرورية مع فتح محاور جديدة.



حيث جارى أعمال رصف شارع الاذاعة بالكيلو 4 بدء من الطريق الدولى مطروح إسكندرية إلى طريق الوادى، ووضع طبقة الأسفلت بطول مزدوج 1،2 كم من بداية طريق الوادى، و500 م فردى، ثم 1,2 كم مزدوج من بداية الطريق الدولى الساحلى، مع أعمال الإنارة وتحوي الكابلات والأعمدة من هوائية إلى أرضية على طول الطريق كمحور مرورى ييسر حركة المواطنين.