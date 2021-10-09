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تدريب 126 من العاملين بمجال السفارى والأدلاء المحليين في سيوة

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تدريب 126 من العاملين بمجال السفارى والأدلاء المحليين في سيوة تدريب 126 من العاملين بمجال السفارى والأدلاء المحليين في سيوة

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نظمت رئاسة مركز ومدينة سيوة ومحمية سيوة الطبيعية بالتعاون مع جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، ومكتب تنشيط السياحة بسيوة، ومنطقة آثار سيوة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، دورة تدريبية للعاملين بمجال السفارى والأدلاء المحليين في إطار برامج التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع السياحة لمواكبة متطلبات سوق العمل حيث تم عقد الدورة التدريبية على مدار يومي الأحد والاثنين ٣؛ ٤ أكتوبر الحالى.

وتضمنت الدورة التدريبية تعريف بمحمية سيوة الطبيعية، والمقومات السياحية بواحة سيوة، صناعة السياحة والضيافة، إدارة الافواج السياحية والرحلات، أساسيات القيادة الصحراوية، القيادة الصحراوية المستدامة، التعرف على المناطق السياحية والآثرية، حيث تم تدريب عدد ٣٣ من الأدلاء المحليين، ٩٣ من العاملين بمجال رحلات السفارى مع منحهم شهادة حضور الدورة التدريبية.

المصرى اليوم

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