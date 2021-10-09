شاهد .. إعلان موسم الرياض الأضخم والأكبر على أعلى مبنى في العالم

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14 منطقة للترفيه وأكثر من 7500 فعالية و10 معارض عالمية

عرض برج خليفة في دبي، الأطول في العالم، لقطات من الفيديو الترويجي لموسم الرياض الأضخم والأكبر بالمنطقة وفعالياته.

من جهته، كشف موسم الرياض عن أكبر حدث لأندر وأفخم المجوهرات؛ إذ تجتمع من 20 دولة أقوى 250 ماركة مجوهرات في العالم في معرض unique jewelry salon بمنطقة واجهة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.

‏وينطلق موسم الرياض الجديد والأضخم في نسخته الثانية تحت شعار "تخيل أكثر" في الـ20 من أكتوبر الجاري بمفاجآت مبهرة لأول مرة تحتضنها السعودية، وذلك بوجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا عربيًّا وعالميًّا، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم، منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالسعودية، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتَي كرة قدم عالمية. (

)موسم الرياض