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«مقارنة بمنافسه» .. 3 أمور تكشف تفوق عمر مرموش في ظهوره الأول مع منتخب

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«مقارنة بمنافسه» .. 3 أمور تكشف تفوق عمر مرموش في ظهوره الأول مع منتخب مصر «مقارنة بمنافسه» .. 3 أمور تكشف تفوق عمر مرموش في ظهوره الأول مع منتخب

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توهج مبهر حققه اللاعب الشاب عمر مرموش جناح منتخبنا الوطني المحترف في صفوف شتوتجارت بالدوري الألماني، في ظهوره الأول مع منتخب ، ليلفت اللاعب إليه الأنظار بشدة.

مرموش صاحب الـ22 عامًا قدم أداء مميزًا ليس بهدف فقط، لكن على مستوى الحضور طوال المباراة بدنيًا وفنيًا كما أنه نجح في المراوغة بشكل كبير، محققا 10 مراوغات ناجحة.

مباراة مصر أمام ليبيا كشفت مميزات مرموش، مقارنة مع الكثير من اللاعبين من أبناء جيله، أبرز هذه المميزات هي الشخصية الكبيرة رغم صعر سنه كما أن اللاعب أظهر ثقة كبير في النفس وقدرة على اتخاذ القرار والشراسة الهجومية، رغم أنها المشاركة الأولى له.

أيضا اتسم مرموش بقدرات عالية على اللعب وسط التكتلات، وظهر اللاعب يراوغ أكثر من لاعب في آن واحد، وبنجاح كبير.

مرموش أيضا يعد مدفعجي جديد في الكرة المصرية، ولعل هدفه في المباراة خير دليل، كما ظهر اللاعب في أكثر من مرة يحاول التسديد، وهو تميز خاص مقارنة بمنافسه في رمضان صبحي الذي هناك علامات استفهام كبيرة بشأن أدائه بسبب قلة التصويبات.

حصد اللاعب المصري عمر مرموش، جائزة في الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضي. وأعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني (بوندسليجا) على «تويتر»، فوز مرموش بلقب أفضل لاعب صاعد الشهر الفائت. وقدم مرموش مستويات مميزة مع شتوتجارت الذي يلعب له معارا من صفوف فولفسبورج. وسجل مرموش هدفا لفريقه وصنع آخر، خلال مباريات شهر سبتمبر.

وجرى اختيار مرموش للمرة الأولى ضمن قائمة منتخب مصر، الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا. ولعب مرموش (22 عاما) في الموسم الماضي مع فريق سانت باولي بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

المصرى اليوم

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