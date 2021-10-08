عمر مرموش .. مدفعجي جديد في كتيبة كيروش بعد صاروخية مباراة ليبيا

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عمر مرموش هو لاعب كرة قدم مصري ويلعب حاليًا لنادي فولفسبورغ في مركز الجناح الأيسر. هو من ناشئين نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث توج هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016.اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017.

حصد اللاعب المصري عمر مرموش، جائزة في الدوري الألماني، خلال شهر سبتمبر الماضي. وأعلن الحساب الرسمي للدوري الألماني (بوندسليجا) على «تويتر»، فوز مرموش بلقب أفضل لاعب صاعد الشهر الفائت. وقدم مرموش مستويات مميزة مع شتوتجارت الذي يلعب له معارا من صفوف فولفسبورج. وسجل مرموش هدفا لفريقه وصنع آخر، خلال مباريات شهر سبتمبر.

وجرى اختيار مرموش للمرة الأولى ضمن قائمة منتخب مصر، الذي يستعد لخوض مباراتي ليبيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا. ولعب مرموش (22 عاما) في الموسم الماضي مع فريق سانت باولي بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج.