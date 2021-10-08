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جدة تحتضن نهائي بطولة العالم للأندية لليد "سوبر جلوب 2021"

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جدة تحتضن نهائي بطولة العالم للأندية لليد "سوبر جلوب 2021" جدة تحتضن نهائي بطولة العالم للأندية لليد "سوبر جلوب 2021"
بين "برشلونة" الإسباني و"ماغديبورغ" الألماني

جدة تحتضن نهائي بطولة العالم للأندية لليد

يواجه برشلونة الإسباني، نظيره ماغديبورغ الألماني في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"، غداً السبت على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء تأهل الفريقين إلى المشهد الختامي بعد فوزهما على فريقي بينيروس البرازيلي وألبورغ الدنماركي في لقائي الدور نصف النهائي للبطولة التي أقيمت اليوم على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة الختامية غداً، في لقاء يبحث فيه الفريق الإسباني عن التتويج للمرة السادسة، ويفرض السيطرة الإسبانية على بطولة سوبر جلوب بـ10 ألقاب، فيما يسعى فريق ماغديبورغ الألماني لتسجيل مفاجأة من العيار الثقيل في البطولة، وتحقيق لقبه الأول في مشاركته الأولى في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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