لاعب "الأخضر" خالد الغامدي يتغلب على الأمريكي "جوي" في انطلاق بطولة العالم للبلياردو

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"الشمري": لدينا فرصة لتحقيق نتائج إيجابية والتقدُّم في البطولة

تغلَّب لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي على الأمريكي جوي بنتيجة 7 - 1، وذلك خلال مواجهتهما اليوم في انطلاق بطولة العالم للبلياردو تحت 17 سنة بمدينة كلاغنفورت النمساوية.

ويشارك الأخضر في البطولة بثلاثة لاعبين، هم: خالد الغامدي وعبدالرحمن الموسى ومشاري الشمردل، الذي أوقعته القرعة ضد الأمريكي هاري، وخسر بنتيجة 5 - 7، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها عبدالرحمن الموسى ضد السويسري سيلفان في التصفيات التي أُقيمت اليوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر رئيس البعثة السعودية، الدكتور ناصر الشمري، أن نتائج اليوم الأول تعد جيدة في ظل فوز خالد الغامدي على أحد اللاعبين المميزين والمصنفين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن اللاعبين لديهم فرصة غدًا لتحقيق نتائج إيجابية، والتقدم في البطولة، مثمنًا في هذا الصدد جهود مدرب المنتخب منصور الخنفري في إعداد اللاعبين لهذا المحفل العالمي.المنتخب السعودي