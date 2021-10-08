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تعثر الوصول لخدمات «انستجرام» لدى بعض المستخدمين.. والشركة «نعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه»

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تعثر الوصول لخدمات «انستجرام» لدى بعض المستخدمين.. والشركة «نعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه» تعثر الوصول لخدمات «انستجرام» لدى بعض المستخدمين.. والشركة «نعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه»

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فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك (انستجرام) اليوم الجمعة بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام ست ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات.

وأظهرت بيانات من (داون - ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لانستجرام اليوم الجمعة. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر منصة التراسل التابعة لفيسبوك، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلق حساب منصة انستجرام على تويتر على تعطل خدماته في عدد من البلدان، وكتب في تغريدة له: «نعلم أن بعضكم قد يواجه بعض المشكلات في استخدام الإنستجرام في الوقت الحالي» وأعربت منصة إنستجرام عن أسفها قائلة: «نحن آسفون للغاية ونعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه».

وفي السياق ذاته أعربت مجموعة فيسبوك عن تعطل خدماتها في عدد من البلدان، وغردت على تويتر قائلة: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج».

وأفادت العديد من الشكاوى بتوقف موقع «انستجرام- Instagram» في بعض الدول، مساء اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتداول عدد من المتابعون على منصات التواصل الإجتماعي هاشتاج Instagramdown «عطل انستجرام»، بعد مزاعم العديد من المستخدمين عن مجابهتهم مشاكل تقنية عند استخدام الموقع.

وضرب عطل جديد تطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك، وفي يوم الاثنين الماضي تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب أكثر من 6 ساعات.

وأسفر عطل كبير في أداء منصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب» وموارد إلكترونية أخرى عدة عن توقفها عن العمل على مدار أكثر من 6 ساعات و30 دقيقة.

وحصل العطل بسبب خطأ داخلي ارتكبه مهندسو شركة «فيسبوك» أثناء قيامهم بعملية التحديث، الأمر الذي استدعى إدخال تعديلات على قواعد المعلومات يدويا.

المصرى اليوم

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