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«قومى المرأة» يشكر الداخلية لإعادة أولاد البلوجر إيفون نبيل

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«قومى المرأة» يشكر الداخلية لإعادة أولاد البلوجر إيفون نبيل «قومى المرأة» يشكر الداخلية لإعادة أولاد البلوجر إيفون نبيل

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بعد انتشار تشكو فيه من منع زوجها لها من التواصل مع اولادها، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة تواصل مع البلوجر المعروفة إيفون نبيل لتقديم المساعدة القانونية لها.


تابع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن كثب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المعروفة تشكو فيه منع زوجها لها من التواصل مع اولادها أو رؤيتهم، واستغاثت باكية بالجهات المعنية بالدولة وبالمجلس القومي للمرأة طلبًا للمساعدة.

وصرحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أنه فور مشاهده الفيديو توجه أحد محامي المكتب بصحبتها إلى قسم الشرطة التابعة له لتقديم المساعدة القانونية لها، وقدمت بلاغا لاستعاده اولادها، وبالفعل تم استعاده الاطفال لها ويتوجه المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية لسرعة الاستجابة إلى الشكوى والسعي نحو حلها واعادة اولادها إليها.

المصرى اليوم

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