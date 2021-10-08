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حالة الطقس أول أيام الدراسة.. وتفاصيل درجات الحرارة طوال الأسبوع

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حالة الطقس أول أيام الدراسة.. وتفاصيل درجات الحرارة طوال الأسبوع حالة الطقس أول أيام الدراسة.. وتفاصيل درجات الحرارة طوال الأسبوع

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أعلنت حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت أول أيام بدء الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية، ودرجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الخميس 14 أكتوبر 2021.

البداية من اليوم الجمعة 8 أكتوبر حتى الأربعاء 13 أكتوبر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الطقس في التغير اعتبارًا من غدٍ الأحد حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على جميع أنحاء .

حذر تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائبة في الصباح الباكر خلال حالة الطقس اليوم حتى السابعة صباحًا على الطرق القريبة من مصادر المياه.

وذكر التقرير المنشور عبر صفحة الهيئة على موقع «فيس بوك»، بنشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء.

ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد، حار في جنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يميل الطقس للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويسود طقس لطيف الحرارة ليلاً على أنحاء مصر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

تكون درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة 30 للعظمي و20 للصغري.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 28 للعظمي و21 للصغري.

وترتفع درجة الحرارة في أسوان وإدفو لتصل إلى 39 للعظمي و22 للصغري.

وتكون أعلي درجة حرارة في مصر 39 درجة، بينما تكون أقل درجة حرارة 13 درجة في كاترين.

ويمكنك معرفة درجة الحرارة في موقعك من خلال الجدول التالي:

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

ويتراوح الإرتفاع في درجات الحرارة غدًا الأحد بقيم تتراوح من درجة ودرجتين في شمال مصر وحتى شمال الصعيد، بينما ترتفع بقيم من 3 إلى 4 درجات على جنوب الصعيد.

وترتقع درجات الحرارة لتكون 31-21 في القاهرة والوجه البحري.

وتكون في السواحل الشمالية 29-22 درجة.

ويتوقع أن تكون في جنوب سيناء 34-25 درجة.

وتكون في شمال الصعيد 35-23 درجة.

وتصل في جنوب الصعيد 41-26 درجة.

حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الخميس 14-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوي ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع عن معدلاتها خلال الأسبوع الماضي اعتبارًا من غدٍ.

وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 32 درجة يوم الثلاثاء، وتصل إلى 36 يوم الإثنين في جنوب سيناء.

وتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة يومي الإثنين والخميس، بينما تصل إلى 42 درجة يومي الإثنين والثلاثاء في جنوب الصعيد.

تقرير أحوال الطقس وتفاصيل درجات الحرارة في مصر من السبت وحتى الخميس المقبل 14-10-2021 by hamdy kassem on Scribd

تقرير أحوال الطقس وتفاصيل درجات الحرارة في مصر من السبت وحتى الخميس 14-10-2021 by hamdy kassem on Scribd

المصرى اليوم

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