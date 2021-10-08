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مفتي الجمهورية : المشير طنطاوي شخصية متفردة عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان

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مفتي الجمهورية : المشير طنطاوي شخصية متفردة عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان مفتي الجمهورية : المشير طنطاوي شخصية متفردة عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المشير محمد حسين طنطاوي رمز وطني وشخصية متفردة عبر بسفينة الوطن في وقت المحنة إلى بر الأمان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشير محمد حسين طنطاوي رحمه الله شخصية متفردة وفارس نبيل وأحد رموز الأبرار، فهو القائد الذي قاد سفينة الوطن في وقت المحنة وعبر بها إلى بر الأمان.

وتابع مفتي الجمهورية أن المشير طنطاوي أفنى حياته في الدفاع عن الوطن وخدمة ترابه المقدس، وشارك في معاركه وقاد في وقت عصيب بكفاءة بالغة التصدي للمؤامرات الدنيئة، وقدم نموذجًا يحتذى به، وتتعلم منه الأجيال كيف أن الجندي المصري الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أجناد الأرض.

المصرى اليوم

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