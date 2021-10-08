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مفتي الجمهورية: الأوطان لا تُبنى بالأماني بل تحتاج إلى سواعد أبنائها

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مفتي الجمهورية: الأوطان لا تُبنى بالأماني بل تحتاج إلى سواعد أبنائها مفتي الجمهورية: الأوطان لا تُبنى بالأماني بل تحتاج إلى سواعد أبنائها

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الأوطان لا تبنى بالأماني بل تحتاج إلى سواعد أبنائها حتى تقام على أساس قوي لمواجهة التحديات.

ووجه المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد التحية والتقدير إلى كل شهيد بذل روحه فداءً للوطن ولأهله وذويه، وإلى كل جندي يدافع عن وطنه، وكذلك إلى كل عامل وموظف يكافح ويَجِدُّ من أجل رفعة الوطن في أي مجال شريف، مؤكدا أن هؤلاء هم القوة المطلوب الاستعداد بها واكتسابها.

وعن العلاقة بين نصر أكتوبر والنصر في معركة بدر الكبرى أكد مفتي الجمهورية على أهمية المعالم البارزة التي تميَّزت بها معركة بدر الكبرى؛ من إيثار السلم واستنفاد الخيارات المتاحة للحرب، والشورى بين القائد وجنوده.

وواصل مفتي الجمهورية: كما كان حوار سيدنا الرسول الكريم والصحابي الجليل الحباب بن المنذر في النقاش المتحضر عن أسباب الحرب ودوافعها، وكذلك التخطيط المدروس، وأعمال الرصد والاستطلاع لخطط وخطوط العدو، كل ذلك يعطي دروسًا مجيدة، وهي بمجموعها كفيلة لتكون في حاضرنا نقطة انطلاق في مسيرة هذه الأمة نحو الاستقرار والتقدم، وتحقيق التكامل بينها وبين العالم والإنسانية.

المصرى اليوم

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